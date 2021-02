Sulijc, stop durante la rifinitura. C’è Palma. Piacenza-Carrarese, le formazioni

Quarta di ritorno per il Piacenza che torna al Garilli: alle 17.30 scontro con la Carrarese di mister Baldini, partita con fortissime ambizioni ma che si ritrova ora ai margini della zona playoff. Dopo l’1-1 della gara di andata, ma soprattutto dopo il successo ottenuto mercoledì scorso a Livorno nel turno infrasettimanale, i biancorossi sono chiamati a dare continuità ai risultati e cercare di riemergere dalla zona playout. Compito assai complicato vista la forza di un avversario di caratura tecnica elevata e la necessità di punti da parte dei toscani che non vincono addirittura dal 19 dicembre dello scorso anno. Una squadra convalescente e una in crisi: di fatto sembra essere questo il tema della partita che ovviamente si disputerà a porte chiuse.

Piace che recupera in extremis De Respinis, sarà in panchina, per il reparto avanzato: dovrebbe essere Maio il sostituto al centro dell’attacco con Gonzi e Galazzi a supporto. Fuori causa Sulijc che ha accusato un problema durante la rifinitura. Cesarini è tra i convocati ma, stando a quanto raccolto, sarà pienamente a disposizione a partire dalla prossima settimana. Queste le formazioni:

PIACENZA-CARRARESE

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Martimbianco, Battistini, Marchi; Simonetti, Corbari, Palma, Visconti; Gonzi, Galazzi; Maio. (Stucchi, Cannistrà, Tafa, Renolfi, Daniello, Miceli, Saputo, Scorza, Palma, Pedone, Lamesta, Babbi, De Respinis, Cesarini, Breganti). All. Scazzola.

CARRARESE (4-2-3-1) Pulidori; Valietti, Milesi, Murolo, Ermacora; Foresta, Luci; Manzari, Piscopo, Giudici; Marilungo. (Mazzini, Tonetti, Agyei, Doumbia, Schirò, Bresciani, Caccavallo, Pavone, Infantino). All. Baldini.

ARBITRO Arena di Torre del Greco