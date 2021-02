Vittoria ma solo al tiebreak: Gas Sales Bluenergy, quinto posto a rischio

Doveva essere vittoria da tre punti e invece la Gas Sales Bluenergy ha chiuso la Superlega con un successo su Milano, ma soltanto al quinto set. Un epilogo che mette in gravissimo pericolo il quinto posto, il piazzamento che consente di approdare direttamente ai quarti di finale dei playoff scudetto. Nulla è ancora deciso perchè Monza deve recuperare una gara con Verona: l’unica speranza per i biancorossi è legata ad un eventuale, ma assai improbabile, ko dei brianzoli che permetterebbe a Piacenza di conservare l’attuale posizione in graduatoria.

Tornando al match di questa sera, si è trattato di autentica battaglia con la squadra di Bernardi brava a piazzare il colpo di reni conclusivo, ma che ha pagato a caro prezzo disattenzioni in alcuni fondamentali, a muro in particolare. Al Palabanca, gli ospiti sono riusciti a rimanere aggrappati alla sfida, approfittando dei cali di tensione della Gas Sales Bluenergy che ha chiuso i discorsi al tiebreak con un successo molto amaro.

GAS SALES BLUENERGY-ALLIANZ MILANO 3-2

(25-22 18-25 25-15 18-25 15-11)