Atletica Piacenza, 11° posto ai campionati italiani Juniores e Promesse indoor

Bilancio positivo per l’Atletica Piacenza che nel fine settimana, ad Ancona, ha preso parte ai campionati italiani Juniores e Promesse maschili e femminili indoor. Alla manifestazione erano presenti 65 società provenienti da quasi tutte le regioni italiane e al termine della due giorni, in considerazione dei punteggi acquisiti, l’Atletica Piacenza si è classificata all’undicesimo posto assoluto, precedendo l’Atletica Parma. Sul gradino più alto del podio è invece salita l’Atletica Brescia, seguita nell’ordine dall’Atletica Vicentina e dall’Atletica Bracco di Milano.

Sul piano individuale, nella giornata di sabato Emma Casati ha ottenuto il settimo posto al termine della finale nei 1.500 metri Juniores donne, con il tempo di 4’41’73. Settimo posto, sempre nella giornata di sabato, anche per Eleonora Nervetti che, impegnata nei 60 metri Juniores donne, ha ottenuto il tempo di 7’’73 in seconda batteria, ribadito successivamente anche nella finalissima. Il fine settimana di Eleonora Nervetti è quindi proseguito nella giornata di domenica, con la partecipazione nei 200 metri Juniores e nella staffetta 4x1giro Juniores. In quest’ultima specialità Eleonora ha gareggiato in squadra con Marta Bona, Sofia Porcari ed Elisa Magnaschi. Purtroppo, a causa di un infortunio, Chiara Rossetti non ha potuto prendere parte alla gara. Nei 200 metri Juniores, Eleonora ha ottenuto il sesto posto assoluto stabilendo il tempo di 25”06, migliorando il proprio record personale di 25”21 registrato all’aperto. Un tempo molto buono quello ottenuto all’interno del Banca Marche Palas, perché il circuito presentava curve più strette rispetto all’aperto, a ridurre la velocità di punta.

“Mi aspettavo qualcosa in più nella gara dei 60 metri – ha commentato Eleonora Nervetti – per cui sono contenta di essermi riscattata nei 200 metri. La partenza non è il mio forte, però recupero poi nel finale”.

Nella staffetta 4x1giro, la squadra biancorossa si è schierata con Marta Bona alla prima frazione, Sofia Porcari alla seconda, Eleonora Nervetti alla terza ed Elisa Grandi alla quarta. Il tempo finale di 1’48’85 ha consentito alle ragazze piacentina di conquistare un buon quinto posto assoluto. Questo lo staff tecnico che ha seguito le giovani atlete piacentine. Giovanni Baldini per Eleonora Nervetti e Sofia Porcari; Giuliano Fornasari per Emma Casati; Salvatore Rinaldi per Elisa Magnaschi e Marta Bona.

La stagione della Atletica Piacenza prosegue con il prossimo appuntamento in programma a Reggio Emilia, domenica 21 febbraio, che vedrà impegnate nella campestre le categorie juniores e assoluti, maschile e femminile.