Zona Piace su Telelibertà: stasera ospite mister Cristiano Scazzola

Torna il calcio su Telelibertà. Questa sera, a partire dalle 20.15, consueto appuntamento con Zona Piacenza, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi e che vedrà la partecipazione dei giornalisti piacentini che si occupano da vicino delle vicende biancorosse. Sarà ovviamente l’occasione per analizzare a fondo la gara disputata ieri al Garilli tra la squadra di Scazzola e la Carrarese di Baldini, ma anche il match disputato nel turno infrasettimanale con il Livorno che ha fatto registrare il primo successo del nuovo tecnico biancorosso dal giorno del suo arrivo. Proprio Scazzola sarà l’ospite d’onore a Telelibertà.

Tante immagini e le testimonianze dei protagonisti come sempre tra i contenuti di una serata che sarà anche l’occasione per fare il punto sul mondo del calcio dilettantistico. Con il Fiorenzuola fermo al palo a causa di alcuni problemi legati al Covid fatti registrare dalla formazione avversaria, il Mezzolara, si parlerà dell’ipotesi di ripresa di alcuni dei campionati dilettantistici, stoppati da mesi dall’emergenza sanitaria. Sarà possibile seguire la trasmissione sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.