Pioggia di medaglie per la Calypso Piacenza al 1° finswimming contest

La squadra agonistica della Calypso Piacenza ha preso parte al 1° finswimming contest che si è svolto al centro luoto “Le Bandie” di Spresiano, in provincia di Treviso, domenica 7 febbraio.

Alla manifestazione ad invito hanno partecipato una decina di società, i piacentini hanno gareggiato con 24 atleti concludendo al quarto posto nella classifica generale per squadre.

“I risultati sono stati confortanti e in taluni casi sono andati oltre le aspettative di inizio stagione – commenta Umberto Raimondi. – Finalmente abbiamo rotto il ghiaccio con le competizioni, ne avevamo bisogno. Allenandosi senza obiettivi si rischia di perdere motivazione. Abbiamo cercato in tutti questi mesi di credere in un ritorno alla normalità e tra mille difficoltà abbiamo continuato ad allenarci e ora siamo tutti soddisfatti”.

Numerosi i podi della Calypso che qualifica numerosi atleti per gli imminenti campionati Italiani di categoria:

Henry Basha oro nei 50 e 100 monopinna 1° categoria, Ginevra Granelli oro nei 100 e 200 monopinna 1° categoria, Marta Irsonti oro nei 100 e 200 pinne 1° categoria, Mattia Bazzoni oro nei 50 apnea e bronzo nei 200 pinne senior, Martina Bazzani bronzo nei 100 pinne di 2° categoria, Leon Barattieri argento nei 50 e 100 pinne 2° categoria, Francesco Losi oro nei 50 e 100 monopinna 2° categoria, Sofia Masarati argento nei 50 e bronzo nei 100 monopinna 3° categoria, Alice Ferri bronzo nei 50 e 100 pinne juniores, Andrea Rancati argento nei 50 e bronzo nei 100 pinne senior, Filippo Saltarelli argento nei 50 e bronzo nei 200 pinne juniores, Alessandro Vedovelli argento nei 100 e 200 monopinna 2° categoria, Sofia Borreri oro nei 50 apnea e bronzo nei 100 monopinna 2° categoria, Sebastiano Rossi oro nei 50 apnea e argento nei 100 monopinna 2° categoria, Silvia Cima Politi oro nei 100 monopinna e argento nei 200 monopinna juniores, Maria Croci argento nei 100 e bronzo nei 200 monopinna juniores, Marco Pietralunga oro nei 200 e 100 monopinna juniores nei quali infrange il muro dei 40” staccando un buon 39”70.

Hanno gareggiato migliorando i personali e dimostrando una buona crescita anche: Julius Barattieri, Giulia Gelmini, Nicolò Fantoni, Alessandro Antonelli, Luca Bonelli, Elisa Carini, Kevin Guglielmetti.

Da venerdi alcuni atleti della Calypso saranno impegnati a Lignano Sabbiadoro per i Campionati Italiani di categoria.