Volley maschile e femminile, basket e rugby a Zona Sport

Pallavolo maschile e femminile, basket e rugby saranno i temi della puntata di questa sera di Zona Sport, che torna come ogni martedì su Telelibertà alle ore 20.30. Immagini, grafiche e commenti dei campioni dello sport locale saranno protagonisti per illustrare tutti i risultati del weekend e per presentare le sfide del prossimo fine settimana. Si parte con il primo blocco dedicato alla pallavolo e l’analisi sulla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza reduce dalla vittoria contro Milano. In collegamento video con il conduttore Marcello Tassi, ne parleranno il libero Leonardo Scanferla e Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Secondo blocco su basket e rugby, per commentare le partite dell’ultimo fine settimana: ci saranno Marco Perin, play della Bakery Basket Piacenza, Milo Galli, guardia/ala dei Fiorenzuola Bees, Alessandro Pagani, team manager dell’Assigeco Basket Piacenza, Lorenzo Cemicetti, seconda linea dei Sitav Rugby Lyons, insieme al giornalista di Libertà Leonardo Piriti.

Infine, terzo blocco sul volley femminile con Wendy Cobbah, opposto della Busa Foodlab Gossolengo, e Serena Tosi, opposto/schiacciatrice della Pallavolo Alsenese. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.