Monza non sbaglia, Gas Sales Bluenergy sesta: primo turno playoff con Padova

Nessuna sorpresa: Monza piega in tre set Verona nel recupero del 14esimo turno che ha definitivamente chiuso la regular season di Superlega e per la Gas Sales Bluenergy il sesto porto è ora certificato dall’aritmetica. I biancorossi, nel turno preliminare dei playoff, affronteranno Kione Padova, undicesima classificata in graduatoria: andata fissata per domenica 21 febbraio a Piacenza, ritorno sul parquet veneto sette giorni dopo. Un confronto che, per la vincente, schiuderà la porta dei quarti di finale dove ad attendere ci sarà Itas Trentino. Un cammino in fortissima salita per i biancorossi che domenica scorsa, nel confronto con Milano, ha gettato al vento la possibilità di affrontare la post-season a cominciare proprio dai quarti di finale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà