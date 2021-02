Andrea Corbari, c’è il rinnovo del contratto: in biancorosso fino al 2023

Andrea Corbari è sempre più biancorosso. Il centrocampista classe 1994, approdato all’ombra del Garilli nell’estate del 2020 dopo anni di “gavetta” in Eccellenza e Serie D ha infatti rinnovato il contratto fino al 2023. Grinta, muscoli, una propensione al sacrificio in ottica difensiva e anche una buona verve davanti (tre i gol messi a segno in questa stagione grazie ai suoi ficcanti inserimenti) lo hanno reso una delle pedine più importanti di questo Piace che lotta per la salvezza.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà