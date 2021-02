La Bakery ora deve pensare a difendere il primato: alle 21.00 arriva Pavia

Per l’undicesima giornata del campionato di Serie B di pallacanestro, la Bakery Piacenza (in testa alla classifica in solitaria del girone B2 e reduce da sei vittorie consecutive) è chiamata a difendere il primato questa sera alle 21.00, quando al PalaFranzanti arriverà Pavia. I biancorossi non hanno alcuna voglia di fermarsi, nemmeno contro la formazione lombarda, squadra che rispetto all’andata ha cambiato allenatore, con diversi giocatori d’esperienza e di valore e reduce da una bellissima vittoria.

“Affronteremo una squadra molto diversa rispetto all’andata – spiega coach Federico Campanella – che dopo la brillante vittoria ottenuta a Piadena giocherà sulle ali dell’entusiasmo. Pavia possiede gran gioco e tante grandi individualità da non sottovalutare come Rossi, Nasello, Torgano e D’Alessandro. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo partita e sfruttare al massimo le occasioni da noi create”.