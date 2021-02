Il Piace non può fallire la sfida con la Pistoiese. Cesarini pronto all’esordio

Quinta giornata di ritorno per il Piacenza che oggi, alle 15, riceve la visita della Pistoiese: confronto vitale per i biancorossi che, in caso di vittoria, aggancerebbero proprio la formazione toscana che ora occupa il primo posto utile in classifica che garantisce la salvezza diretta. Dopo il ko dell’andata, Piace cambiato in maniera radicale dopo la finestra di mercato invernale e proprio oggi potrebbe essere tempo di esordio per il grande ex della gara: è infatti disponibile Cesarini che potrebbe essere impiegato a gara in corso. Squalificato Simonetti, mister Scazzola non ha chiarito chi sarà l’uomo deputato a sostituire il giovane esterno sulla corsia di destra: Gonzi, che non è al meglio, ma anche Pedone, le possibili soluzioni per ovviare alla defezione. Sul fronte opposto, la squadra di Riolfo si presenterà con l’ultimo arrivato, un ritorno, di Matteo Momenté che ha rinforzato l’attacco arancione proprio nel corso della settimana. Una gara che è preludio a otto giorni cruciali per il destino biancorosso: mercoledì infatti nuovamente in campo con la lunga trasferta in quel di Olbia prima del confronto di domenica 21 febbraio con una big come il Lecco. Tre partite che potrebbero dire tantissimo in ottica salvezza per Libertazzi e soci.

Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-PISTOIESE

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Cannistrà, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Visconti; Galazzi, Lamesta; De Respinis. (Stucchi, Daniello, Saputo, Renolfi, Tafa, Scorza, Gonzi, Babbi, Maio, Cesarini, Breganti, Suljic). All. Scazzola

PISTOIESE (3-4-3) Perucchini; Pezzi, Varga, Salvi; Pierozzi, Spinozzi, Simonetti, Simonti; Maurizi, Momenté, Valiani. (Vivoli, Mazzarani, Rovaglia, Cavalli, Giordano, Mal, Renzi, Tempesti, Tramacere, Baldan, Rovaglia, Rondinella, Cerretelli, Stoppa). All. Riolfo

ARBITRO Longo di Cuneo