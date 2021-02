Zlatanov a Zona Sport: “Cerchiamo di raggiungere un posto in Europa”

Mancano pochi giorni ai primi playoff della storia della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che comincerà il suo cammino domenica contro Padova. Il direttore generale della società biancorossa Hristo Zlatanov, ospite dell’ultima puntata di Zona Sport, li sta aspettando con trepidazione: “La settimana è iniziata con il sorriso, abbiamo uno stimolo in più per andare avanti, stiamo molto bene nonostante tutte le vicissitudini che ci sono state in stagione, la squadra ha avuto tanti infortuni. Ora saremo al completo, e devo fare i complimenti allo staff per questo, il Covid purtroppo ha alterato la classifica, ma ora stiamo bene. Potremmo avere il vantaggio del lasso di tempo avuto per recuperare, ma da un altro punto di vista perdere il ritmo partita per tanti giorni è controproducente. Mi aspetto che la squadra giochi divertendosi senza pensare a come è andato il campionato, sognare non costa nulla”. Bocca cucita per quanto riguarda il mercato, ma l’obiettivo di questa stagione è di cercare di raggiungere un posto in Europa.

Secondo blocco su rugby e basket. Massimiliano Borzone, estremo della Sitav Rugby Lyons, ha parlato dell’ultima importante vittoria della sua squadra contro Colorno: “Molto importante, ci voleva dopo Viadana, una prova di squadra, abbiamo tenuto duro perché nel primo tempo non siamo partiti bene, siamo stati bravi invece nel secondo tempo soprattutto nelle mischie”.

Roberto Spagnoli, team manager della Bakery Basket, ha invece dovuto commentare la prima sconfitta casalinga contro Pavia: “C’è sicuramente l’amaro in bocca per il primo stop in casa dopo 16 vittorie di fila. Noi non abbiamo cavalcato il nostro punto forte, aggredire la gara in difesa, ora testa alla prossima a Piadena”.

Terzo blocco con protagonista la Pesistica Farnese, che nel week end parteciperà ai campionati regionali. I coach Samuele Storari e Pier Luigi Pasini hanno parlato della loro realtà: “Siamo in proprio da poco, dal 2019 e lo scorso anno abbiamo ospitato i regionali qui a Piacenza”. Alla competizione di quest’anno ci sarà l’atleta Carola Cerri, che ha raccontato le proprie aspettative: “Sarà emozionante partecipare ancora, le mie ambizioni sono alte perché vorrei riconfermare la qualificazione ai campionati Assoluti ottenuta lo scorso anno”.