Piacenza oggi di nuovo in campo: a Olbia è ancora sfida-salvezza

Serie C

E’ di nuovo tempo di campionato per il Piacenza che, dopo la bella vittoria di domenica scorsa ai danni della Pistoiese, sarà nuovamente alle prese oggi con un’avversaria nella corsa salvezza. I biancorossi infatti, alle 12.30, sfidano a domicilio l’Olbia che segue il Piace in graduatoria di due punti, ma che conta su una gara in meno disputata.

Scazzola recupera finalmente Gonzi che potrebbe partire dal primo istante così come Simonetti che tornerà ad occupare il posto da esterno di destra nella mediana a cinque uomini. Confermato Tafa nel terzetto difensivo, probabile l’inserimento di Cesarini a gara in corso dopo il quarto d’ora, positivo, di domenica. Sul fronte sardo, sarà pomeriggio da ex per Manuel Giandonato, regista della formazione allenata da mister Canzi. Queste le probabili formazioni:

OLBIA-PIACENZA

OLBIA (4-3-2-1) Tornaghi; Arboleda, Cadilli, Emerson, Landinetti; Secci, Giandonato, Lella; Biancu, Ragatzu; Udoh. (Cabras, Altare, La Rosa, Pennington. Cocco, Doriattiotto, Van der Want, Putzu, Belloni, Marigosu). All. Canzi.

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Tafa, Battistini, Marchi; Simonetti, Corbari, Palma, Visconti; Gonzi, Galazzi; De Respinis. (Anane, Stucchi, Martimbianco, Saputo, Renolfi, Cannistrà, Pedone, Scorza, Miceli, Maio, Cesarini, Lamesta, Babbi). All. Scazzola

ARBITRO Nicolini di Brescia

25ª GIORNATA

Juventus U23-Pro Vercelli 0-2

OGGI

Ore 12,30

Novara-Livorno

Olbia-PIACENZA

Ore 15

Giana Erminio-Pro Sesto

Grosseto-Alessandria

Lucchese-Pro Patria

Renate-Albinoleffe

Ore 17,30

Lecco-Pontedera

Pergolettese-Como

Pistoiese-Carrarese

CLASSIFICA

Como 49

Renate 47

Pro Vercelli 46

Lecco 40

Juventus U23 39

Alessandria 39

Pro Patria 39

Pontedera 36

Albinoleffe 33

Carrarese 32

Grosseto 32

Pro Sesto 30

Pergolettese 26

Novara 26

PIACENZA 25

Pistoiese 25

Olbia 23

Giana Erminio 21

Livorno (-5) 18

Lucchese 17

Juve U23 Pro Vercelli una partita in

più; Pro Sesto due in meno; Pergolettese e Olbia una in meno.