La presidente Curti: “Grande emozione per i miei primi playoff”

Da una parte il rammarico per quel sesto posto che ha impedito alla squadra di volare direttamente ai quarti di finale playoff, dall’altra la consapevolezza che aver comunque centrato gli ottavi scudetto al terzo anno di vita. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è ormai una realtà ben consolidata in Superlega, e dopo aver bruciato le tappe (Coppa Italia di categoria e promozione in massima serie al primo anno, consolidamento in Superlega la scorsa stagione e playoff raggiunti quest’anno) è ora pronta a fare il salto di qualità. Lo sa bene la presidente biancorossa Elisabetta Curti, che non vede l’ora di affrontare questo importante appuntamento, con gli attesissimi spareggi pronti a partire domenica alle 17.00 al Palabanca contro Padova in gara 1.

“Sto vivendo l’attesa per questi miei primi playoff scudetto con grande emozione. Mi rendo conto, ci rendiamo tutti conto che con Padova sarà una sfida molto importante e soprattutto ricca di molti significati. Io ci credo in questi playoff e ce li giocheremo con tutte le nostre forze”.

Un quotidiano sportivo nazionale ha bocciato la stagione della sua Gas Sales Bluenergy. “Se avessimo chiuso al quarto posto credo che il giudizio sarebbe stato differente ma avrebbe cambiato davvero poco. Qualche situazione non ci ha certo dato una mano ma non voglio dire che è colpa degli altri se siamo arrivati sesti, noi dovevamo fare il nostro ma certo quando vedi certi risultati su altri campi qualche pensiero ti viene”.

L’INTERVISTA COMPLETA SU LIBERTÀ IN EDICOLA NELL’ARTICOLO DI VINCENZO BOSCO