Dopo la Coppa, Nicolò Fagioli pronto all’esordio in Serie A con la Juve

Dopo l’esordio da sogno con la maglia della Juventus in Coppa Italia il 27 gennaio, Nicolò Fagioli si prepara ad “assaggiare” per la prima volta anche la Serie A.

Il baby-talento piacentino, da sempre in bianconero ma che solo quest’anno ha esordito in prima squadra, potrebbe infatti partire dall’inizio nella sfida di lunedì sera (ore 20.45) tra la “Vecchia Signora” e il Crotone, valida per la 22esima giornata di campionato. Il centrocampista classe 2001 si candida per un ruolo da titolare nel centrocampo di Andrea Pirlo, a causa dell’indisponibilità di Arthur. Per lui sarebbe un’ulteriore occasione di dimostrare tutta la sua indiscussa qualità.