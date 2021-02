Il Piacenza non si vuole fermare, ma al Garilli arriva il Lecco di Iocolano

Scatta la 26esima giornata del campionato di serie C anche per il Piacenza che, oggi alle 15, in un Garilli deserto riceverà la visita del Lecco. Sfida dunque complicata per i biancorossi che affrontano una delle formazioni più attrezzate dell’intero gruppo A e che è reduce da otto risultati utili consecutivi.

Gode di buona salute anche la squadra di Scazzola (tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite) che è finalmente riemerso dalla zona playout e punta a rendere ancor più rassicurante il cuscinetto che divide il Piace dalle zone che scottano della graduatoria.

Non ci saranno Battistini e Palma (squalificati), ancora rimandato il rientro di Sulijc (infortunato), il tecnico ligure recupera a pieno regime Gonzi mentre potrebbe essere tempo di esordio dal primo minuto per Cesarini che dovrebbe comporre il tandem di trequartisti schierato alle spalle del centravanti De Respinis. Sul fronte opposto, occhi puntati su Iocolano, l’elemento più tecnico della formazione di mister D’Agostino.

PIACENZA-LECCO

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Cannistrà, Tafa, Marchi; Gonzi, Corbari, Miceli, Visconti; Cesarini, Maio; De Respinis. (Stucchi, Anane, Martimbianco, Renolfi, Saputo, Simonetti, Galazzi, Pedone, Scorza, Babbi, Lamesta). All. Scazzola.

LECCO (3-4-3) Pissardo; Celjak, Marzorati, Cauz; Masini, Marotta, Foglia, Azzi; Mangni, Capogna, Iocolano (Borsellini, Liguori, Merli Sala, Mastroianni, Nannini, Malgrati, Lora, Emmausso, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri). All. D’Agostino.

ARBITRO Vergaro di Bari

26° Giornata

Ore 12.30

Carrarese-Novara

Pro Patria-Pergolettese

Ore 15

Albinoleffe-Grosseto

Juventus U23-Lucchese

PIACENZA-Lecco

Pontedera-Alessandria

Pro Sesto-Pistoiese

Pro Vercelli-Olbia

Ore 17.30

Livorno-Renate

Ore 20.30

Como-Giana Erminio

La classifica

Como 52

Renate 47

Pro Vercelli 46

Pro Patria 42

Lecco 41

Alessandria 40

Juventus 39

Pontedera 37

Albinoleffe 36

Carrarese 35

Grosseto 33

Pro Sesto 30

PIACENZA 28

Novara 27

Pergolettese 26

Pistoiese 25

Olbia 23

Giana Erminio 21

Livorno (-5) 19

Lucchese 17

La Pro Sesto ha giocato tre partite in meno per Covid; Pergolettese, Olbia e Giana Erminio hanno giocato una partita in meno.