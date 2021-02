Anche il piacentino Marco Pietralunga in gara all’Australiana di nuoto pinnato

Nel corso della gara di preminente interesse nazionale denominata “Giro d’Italia in Apnea-Europe Evolution Cup”, organizzata dalla Asd Apnea Academy Competition svoltasi a Lignano Sabbiadoro è andata in scena, sabato 20 febbraio un’esibizione di nuoto pinnato denominata “Australiana” (ogni competizione ha visto ai blocchi di partenza 8 atleti con un eliminato ad ogni batteria), costituita dalle seguenti quattro distanze: 50 metri monopinna maschili, 50 metri monopinna femminili, 50 metri bi-pinne maschili e 50 metri bi-pinne femminili.

Alla stessa hanno preso parte ventinove atleti selezionati dallo staff tecnico della nazionale tra i quali il giovane piacentino Marco Pietralunga. Da segnalare l’ apprezzamento espresso nei confronti della suddetta esibizione da Umberto Pelizzari, il quale si è detto meravigliato per la velocità raggiunta in acqua dagli atleti, le cui prestazioni sono trasmesse in diretta streaming al pari degli altri appuntamenti che hanno caratterizzato il Giro d’Italia in Apnea/Europe Evolution Cup.