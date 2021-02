Paolo Marchi ospite di Zona Piace. Spazio anche al super Fiorenzuola

Sarà il difensore Paolo Marchi l’ospite della nuova puntata di Zona Piacenza in onda questa sera su Telelibertà. Dalle 20.15, torna infatti l’appuntamento con il calcio piacentino che fornirà l’occasione agli appassionati di approfondire i temi della domenica. Con Corrado Todeschi e gli opinionisti fissi, sarà ovviamente il ko rimediato con il Lecco al centro del dibattito allo Spazio Rotative, ma sarà anche l’occasione per un primo bilancio dopo l’arrivo in panchina di mister Cristiano Scazzola che ha riportato la squadra in zona di galleggiamento. Si parlerà come di consueto anche di serie D e soprattutto di Fiorenzuola: dopo l’impresa di sabato con la corazzata Prato, ci saranno Luca Baldrighi ed Emilio Tonoli, team manager e allenatore dei portieri, a rappresentare la formazione valdardese, sempre all’inseguimento della capolista Aglianese, battistrada nel girone D di quarta serie. Come sempre, il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

