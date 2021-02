Weekend in chiaroscuro per Cortemaggiore: sconfitte le ragazze in A1, vittoria nel maschile

E’ ripresa l’l’attività nei campionati a squadre di tennistavolo, e anche Cortemaggiore è scesa in campo nel femminile e nel maschile.

In Serie A1, le ragazze allenate da Olga Dzelinska (orfane delle due russe Sabitova e Kulikova) si sono arrese di fronte alla Bagnolese, squadra ostica e che ha schierato la grande ex Ruta Paskauskiene assieme alla pluriscudettata Jin Tijan. N’è uscita una sconfitta per 4-1, ma quasi tutti gli incontri sono stati decisi sul filo di lana.

Sorridono invece i ragazzi, che in Serie B2 firmano una super rimonta al cospetto di Modena: sotto per 2-0 in questo scontro al vertice ad alta tensione, Simone Dernini, Costantino Cappuccio e Dmitriy Samsonov piazzano il sorpasso per 2-5 e si portano in testa alla classifica.

Esattamente come nel maschile, anche le ragazze della Serie B (Maria Rita Pilloni, Alessandra Benassi e la 15enne De La Cruz) prima vincono con Vallecamonica per 4-1 e poi, nel pomeriggio di domenica, battono Metal Parma per 4-0.