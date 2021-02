Basket, volley maschile e femminile protagonisti a Zona Sport

Volley e basket in primo piano a Zona Sport, che torna come ogni martedì questa sera su Telelibertà alle ore 20.30. In collegamento con il conduttore Marcello Tassi i protagonisti del mondo sportivo piacentino commenteranno le gare dello scorso fine settimana e ci introdurranno agli appuntamenti del prossimo.

Il primo blocco sarà dedicato alla pallavolo con la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in evidenza. Insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini sarà coach Lorenzo Bernardi ad analizzare il momento dei suoi ragazzi, in pieno clima playoff con la prima sfida contro Padova portata a casa e ora attesi al ritorno di domenica prossima.

Nel secondo blocco si parlerà di pallacanestro, in particolare delle squadre piacentine impegnate nel campionato di Serie B di basket. Per la Bakery Piacenza sarà presente l’ala Lorenzo De Zardo, per i Fiorenzuola Bees l’ala/guardia Marco Timperi, e a commentare con loro il giornalista di Libertà Carlo Danani.

Infine, terzo e ultimo blocco ancora sulla pallavolo, con protagonisti Augusto Sazzi, coach della Volley Academy Piacenza, e Matteo Capra, coach della Pallavolo Sangiorgio.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.