Il Fiorenzuola non può concedersi pause: oggi a Livorno, sfida alla terza della classe

Il Fiorenzuola torna in campo oggi, mercoledì 24 febbraio, e lo fa in uno degli stadi storici italiani, l’Armando Picchi di Livorno, per sfidare la Pro Livorno Sorgenti.Si tratta del big match di giornata per la Serie D, con il fischio di inizio in programma ora per le 15.00.

Non saranno invece sicuramente della partita Colantonio e Carrara, ancora alle prese con noie fisiche. Rientrerà invece Cavalli dal turno di squalifica. Gara delicatissima per i ragazzi di Tabbiani che non possono concedersi pause visto che la capolista Aglianese viaggia con cinque punti di vantaggio su Guglieri e soci che a loro volta vantano due punti di margine sulla Pro Livorno, terza forza del campionato. Di fatto la seconda tappa di una doppia tappa di fuoco per il Fiorenzuola che, dopo il successo ai danni del Prato se la vedrà oggi con una delle formazioni più in forma dell’intero raggruppamento. Il tour de force proseguirà domenica prossima con il match interno che vedrà opposti i valdardesi al Cattolica.