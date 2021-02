Ufficiale, la quarta tappa del Giro d’Italia 2021 partirà da piazza Cavalli

Partenza da piazza Cavalli, transito sotto a palazzo Farnese e poi via verso piazzale Milano prima di raggiungere via Colombo e la via Emilia con passaggio nei comuni di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno, prima del passaggio nel Parmense. Arrivo previsto a Sestola, nel Modenese. I dettagli del percorso cittadino ancora non sono stati confermati, ma ora c’è l’ufficialità di quanto già anticipato nelle scorse settimane: la quarta tappa del Giro d’Italia 2021 prevista per l’11 maggio prossimo, vedrà Piacenza protagonista con la partenza di una delle 21 tappe. Un ritorno della carovana rosa, dopo il passaggio del (22 maggio 2019 scorso).

E’ stata presentata oggi, mercoledì 24 febbraio, con una cerimonia chiaramente condizionata dalla situazione legata alla pandemia, l’edizione numero 104 della corsa rosa. In diretta dagli studi Rai, le diverse tappe del Giro 2021 sono state analizzate dagli esperti. Quella con partenza da Piacenza, di 186 chilometri complessivi, sarà una tappa con un finale estremamente duro, una sorta di aperitivo prima delle grandi montagne visto che l’arrivo di Sestola sarà un primo test per gli scalatori e primo vero arrivo in salita della competizione.

Ovvio che si tratti anche di una importante opportunità per la città che, con l’auspicio che per il mese di maggio, il Covid-19 abbiano mollato almeno parzialmente la presa, potrà essere protagonista di una vetrina che darà lustro al nostro territorio.