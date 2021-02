Bakery Basket, al via gli allenamenti all’aperto dei “miniatleti” biancorossi

In casa Bakery Basket ripartono anche gli allenamenti all’aperto dei miniatleti Biancorossi.

Infatti da lunedì 1 marzo, finalmente in presenza, ma ancora senza possibilità di giochi con contatto, ripartiranno gli allenamenti all’aperto per tutti i ragazzi nati dal 2015 al 2010.

Tutti gli allenamenti verranno svolti sempre all’aperto presso il campetto del palazzetto dello sport in Largo Anguissola 1 a Piacenza, tutti i lunedì e mercoledì dalle 17:00 alle 18:00. In caso di mal tempo i recuperi verranno organizzati nei weekend.

Il responsabile del settore minibasket biancorosso, Davide Giovanetti, commenta così la ripartenza tanto attesa: “Dopo tanti mesi di difficoltà, prima sanitaria e poi sportiva, la voglia di far riprendere ai ragazzi l’attività sportiva in presenza, anche se senza contatto ed all’aperto è immensa. Vogliamo poter continuare a giocare il nostro meraviglioso sport in tutta sicurezza seguendo i protocolli sanitari emanati dalla Fip. Bisognerà ridare a loro il divertimento, l’amicizia, il confronto e la gioia di praticare uno sport di cui sono stati privati.”

Tutte le attività saranno organizzate nel rispetto dei protocolli della Federazione Italiana Pallacanestro e delle normative anticovid.