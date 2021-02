Piace a caccia di riscatto: a Meda servono punti per allontanare i playout

Dopo la corposa porzione di anticipi disputata ieri, altre quattro partite oggi valide per la 27esima giornata del girone A di serie C. Tra queste, alle 15, anche il match tra Renate e Piacenza. A Meda, i biancorossi andranno a caccia dell’immediato riscatto dopo la sconfitta subita domenica scorsa al Garilli per mano del Lecco. Un confronto complicato quello odierno che vedrà i ragazzi di Scazzola opposti alla seconda forza del torneo e che, per diverse giornate, ha guidato la classifica con un andamento che solo nelle ultime settimane ha fatto registrare una evidente flessione. Lombardi che sono però reduci dalla vittoria di Livorno che li ha rilanciati all’inseguimento di un Como a +5 sui neroazzurri che dunque non possono fallire l’appuntamento con i tre punti. Discorso analogo per Corbari e soci che, dopo la vittoria nel recupero infrasettimanale dell’Olbia, hanno visto assottigliarsi il vantaggio sulla zona playout. Classifica che fa ancora molta paura in casa Piace che oggi potrà contare sul recupero di Battistini e Palma, al rientro dalla squalifica, ma che dovrà rinunciare ancora una volta a Sulijc per il quale si ipotizza il rientro a pieno regime per la sfida, cruciale, di mercoledì prossimo con la Giana Erminio. Queste le probabili formazioni:

RENATE-PIACENZA

RENATE (3-5-2) Gemello; Damonte, Silva, Possenti; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Rada, Marano; Nocciolini, Galuppini. (Bagheria, Maistrello, Merletti, Marafini, Giovinco, Santovito, Vicente, Latki, Burgio, Magli). All. Diana.

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Tafa, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Visconti; Gonzi, Galazzi; De Respinis. (Stucchi, Anane, Cannistrà, Saputo, Martimbianco, Renolfi, Simonetti, Miceli, Scorza, Sulijc, Babbi, Maio, Lamesta, Cesarini). All. Scazzola.

ARBITRO Arace di Lugo di Romagna