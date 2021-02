Stasera Zona Piace: focus sulla sfida di Meda. Spazio anche ai dilettanti

Torna questa sera a partire dalle 20.15 Zona Piacenza. Come di consueto, dagli studi di Telelibertà, Corrado Todeschi guiderà la trasmissione dedicata interamente ai colori biancorossi: sarà analizzata, con il supporto delle immagini e dei commenti degli opinionisti, la sfida tra il Piacenza e il Renate, andata in scena ieri a Meda. Si parlerà delle prospettive future della formazione di mister Scazzola, alla settima partita dopo l’esonero di mister Manzo. Una serata che sarà occasione per conoscere ulteriormente uno dei protagonisti della squadra che sarà collegato con lo Spazio Rotative. Breve finestra infine anche sull’ambito dilettantistico: con il Fiorenzuola fermato dai guai legati al Covid che hanno colpito gli avversari del Cattolica, si cercherà di fare il punto sull’immediato futuro del calcio nostrano che sembra destinato a dover rinviare ulteriormente i propositi di ripartenza. Il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

