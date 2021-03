Gas Sales ai quarti playoff, derby Bakery-Fiorenzuola e tennis a Zona Sport

Gas Sales ai quarti dei playoff, derby tra Bakery e Fiorenzuola, il tennis che riapre i battenti con i primi tornei. Tanta carne al fuoco, come sempre, nella puntata di questa sera di Zona Sport, che torna come ogni martedì alle ore 20.30 su Telelibertà. Approfondimenti del mondo sportivo piacentino in compagnia del conduttore Marcello Tassi, che affronterà le diverse tematiche in collegamento con i protagonisti.

Il primo sarà Aaron Russell, schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley, che nel blocco iniziale analizzerà il momento della sua squadra, appena approdata ai quarti dei playoff di Superlega dove se la vedrà contro Trento, con il commento di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Nel secondo blocco, dedicato alla pallacanestro, il vice allenatore della Bakery Piacenza Matteo Brambilla e la guardia/ala dei Fiorenzuola Bees Umberto Livelli “giocheranno” in anticipo il derby tra le due squadre piacentine, in programma il prossimo fine settimana. Si parlerà anche del posticipo dell’Assigeco Basket in compagnia del giornalista di Libertà Carlo Danani.

Infine, terzo blocco incentrato sulla ripresa del tennis piacentino. Lorenzo Marchi, dirigente dell’associazione Tennis Borgotrebbia, stilerà un bilancio dei primi tornei organizzati di recente, eventi che hanno segnato il via alle gare in questo 2021.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.