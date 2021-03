Il Piacenza sfida la Giana, al Garilli i punti oggi valgono doppio

E’ di nuovo tempo di serie C, ma è soprattutto tempo di sfida ad altissima tensione per il Piacenza Calcio che, oggi alle 15, affronta al Garilli la Giana Erminio. Si tratta di un confronto che potrebbe indirizzare in maniera molto marcata il futuro delle due squadre nell’ambito della lotta per non retrocedere. In caso di vittoria, i biancorossi allungherebbero proprio sui lombardi e si manterrebbero al di fuori della zona playout, condannando di fatto la squadra di Brevi a un finale di stagione di sofferenza. Occasione dunque da non perdere per i ragazzi di mister Scazzola, reduci dal prezioso pareggio di Meda con il Renate. Non ci sono particolari problemi di formazione, eccezion fatta per il forfait di Libertazzi che accusa un malanno muscolare rimediato proprio nell’ultima uscita di domenica scorsa. Al suo posto, esordio dal primo minuto per il baby Stucchi. In attacco consueti ballottaggi con Cesarini che dovrebbe essere impiegato dal fischio iniziale, mentre per il ruolo di centravanti è ballottaggio tra Maio e De Respinis. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-GIANA ERMINIO

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Tafa, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Palma, Visconti; Gonzi, Cesarini; Maio. (Anane, Martimbianco, Cannistrà, Saputo, Simonetti, Renolfi, Sulijc, Scorza, Miceli, Galazzi, Babbi, De Respinis). All. Scazzola

GIANA ERMINIO (3-5-2) Acerbis; Perico, Marchetti, Bonalumi; Madonna, Palazzolo, Pinto, Greselin, Zugaro; Perna, Corti. (Zanellati, Barazzetta, Finardi, Rossini, Ferrario, Maltese, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Montesano, Rocco). All. Brevi.

ARBITRO Frascaro di Firenze