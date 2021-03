Out Corbari, Marchi e De Respinis, ma il Piace sogna il blitz a Busto Arsizio

Torna in campo oggi alle 15 il Piacenza che, in una sfida valida per il decimo turno del girone di ritorno, viaggia alla volta di Busto Arsizio per un confronto che nasconde parecchie insidie. I biancorossi, reduci dal deludente pareggio interno con la Giana Erminio, ancora una volta non potranno concedersi passaggi a vuoto vista una situazione di classifica ancora piuttosto pesante e che vede la squadra di Scazzola vantare due lunghezze di vantaggio sull’Olbia che però deve recuperare una partita contro il Como capolista.

Il tecnico del Piace dovrà fare a meno di Libertazzi che sarà sostituito anche questa volta dal baby Stucchi, mentre il giudice sportivo ha stoppato De Respinis e soprattutto Corbari, uno degli uomini più in forma del gruppo. Se per il primo sembra scontata la proposizione di Maio al centro dell’attacco, per il centrocampista dovrebbe essere Scorza a partire dal primo istante della sfida. Non sarà della gara nemmeno Marchi, infortunato, che nelle ultime uscite aveva garantito maggiore solidità alla retroguardia. Al suo posto, uno tra Martimbianco e Cannistrà.

Giornata interessante in ottica salvezza, con il confronto tra Pergolettese e Olbia che riguarda da vicino il Piace, così come Giana Erminio-Livorno. Sfida proibitiva invece per la Pistoiese che riceve la visita della Pro Vercelli.

Queste le probabili formazioni:

PRO PATRIA-PIACENZA

PRO PATRIA (3-5-2) Greco; Gatti, Boffelli, Molinari; Cottarelli, Nicco, Fietta, Galli, Pizzul; Latte Lath, Kolaj. (Mangano, Brignoli, Parker, Le Noci, Masetti, Bertoni, Spizzichino, Lombardoni, Colombo, Ferri, Castelli, Vaghi). All. Javorcic.

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Martimbianco, Battistini, Tafa; Simonetti, Scorza, Palma, Pedone, Visconti; Cesarini, Gonzi; Maio. (Anane, Cannistrà, Saputo, Renolfi, Miceli, Sulijc, Breganti, Lamesta, Babbi). All. Scazzola

ARBITRO Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

La 29ª giornata

Ore 15

Como-Pro Sesto

Giana Erminio-Livorno

Grosseto-Juventus U23

Pergolettese-Olbia

Pro Patria-PIACENZA

Ore 17.30

Lucchese-Pontedera

Novara-Lecco

Pistoiese-Pro Vercelli

Renate-Carrarese

Ore 20.30

Alessandria-Albinoleffe

La classifica

Como 55 Pro Vercelli 53 Renate 51 Lecco 50 Alessandria 47 Pro Patria 46 Juventus 43 Pontedera 41 Albinoleffe 39 Grosseto 38 Carrarese 36 Pro Sesto 33 Pergolettese 32 Novara 31 PIACENZA 30 Olbia 28 Pistoiese 27 Giana Erminio 22 Lucchese 20 LIvorno (-5) 19. Pro Sesto due partite in meno Como, Pergolettese,Olbia, Giana Erminio e Livorno una partita in meno