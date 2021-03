Piacenza Pallanuoto, la prima vittoria in Serie B arriva contro Chiavari

Prima vittoria in campionato per il Piacenza Pallanuoto 2018, che alla seconda giornata di Serie B è riuscita a battere Chiavari per 11-8.

Qualche cifra per gli amanti della cabala: sono 596 giorni che i piacentini non facevano bottino pieno: era infatti dal 13 luglio 2019 che (vincendo lo spareggio a Roma contro il Valenzano Barin con tanto di promozione in B) il dolce nettare della vittoria non bagnava le labbra dei nostri atleti. In mezzo a questo vuoto di gioie sportive, ricordiamo solo un punto ottenuto dal pareggio 10-10 il 15 febbraio 2020, ma contro chi? Sempre Chiavari.

Portando la macchina del tempo a sabato scorso, il film della partita ci racconta una gara combattuta fino all’ultimo minuto quando Martini a una manciata di secondi dal termine sigilla il vantaggio di 3 gol. Il facile margine di 4-1 del primo tempo da l’illusione ai piacentini di una facile vittoria, ma chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Così nella più scontata delle trame, Chiavari restituisce il 4-1 nel secondo tempo e nel terzo mette la freccia e sorpassa. E finalmente si assiste alla partita vera. Le due squadre giocano per il pubblico che non c’è (i motivi li conosciamo tutti) ma segue la gara tramite le applicazioni social; tanti ribaltamenti di fronte e risultato sempre in bilico. Il tecnico del Piacenza Di Grande, dice che una possibile chiave di lettura della partita sono i gol fatti in superiorità, percentuale ampiamente migliorata rispetto alla prima di campionato. Ottima la prestazione del capitano Nicola Merlo, non solo in attacco che è il suo feudo, ma sempre pronto ai recuperi e positivo in tutte le fasi di gioco.

Serie B girone 3

Piacenza Pallanuoto 2018 – Chiavari Nuoto 11-8 (4-1) (1-4) (4-2) (2-1)

Piacenza Pallanuoto 2018: Bernardi Matteo, Branca Vittore (2), Clini Carlo, Nani Federico, Frodà Edoardo, Martini Mattia (1), Merlo Nicola (2), Puglisi Dario(3), Lombella Matteo, Molnar Maximilian (3), Zanolli Vincenzo, Schiavo Gennaro, Paradiso Simone.

Allenatore: Di Grande Vincenzo

Chiavari Nuoto: Capelli Pietro, Sciallero Enrico (1), Lanzi Luca, Greco Michele (2), Durli Nicolò, Schiaffino Nicola, Biallo Timothy (1), Pagliuchi Lorenzo (1), Raineri Matteo, Romanengo Tommaso, Croce Eugenio, Strainese Carlo (1), Botto Geremia (2).

Allenatore: Pisano Andrea

Arbitro: Alessandroni Michele