Stasera torna il calcio su Telelibertà: ospiti Battistini e mister Tabbiani

Torna come di consueto l’appuntamento con Zona Piace, la finestra di Telelibertà dedicata al Piacenza Calcio che ieri è stato sconfitto nettamente dalla Pro Patria. Nello studio di Corrado Todeschi si discuterà della sfida di Busto Arsizio con gli opinionisti fissi e con i protagonisti biancorossi che interverranno in collegamento. In particolare, sarà il capitano Matteo Battistini a rappresentare la squadra in studio. Nel corso della serata sarà ancora una volta tempo di analisi tattiche e soprattutto dell’immediato futuro della squadra: nove turni al termine del campionato e strada verso la salvezza che si fa sempre più in salita per la formazione di Cristiano Scazzola. Tanta serie C, ma anche un approfondimento sulla quarta serie dove il Fiorenzuola, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto sul campo della Bagnolese, è sempre più incorsa per insidiare il primo posto ancora ad appannaggio della formazione toscana dell’Aglianese. Per i valdardesi, ci sarà mister Luca Tabbiani in collegamento. La puntata di stasera, in onda a partire dalle 20.15, sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

