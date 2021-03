Volley, Gas Sales Bluenergy a Trento: alle 20.30 gara 1 dei quarti di finale playoff

Alla caccia di un pass per le semifinali. Stasera, 10 marzo, alle 20.30 a Trento è tempo di gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. E la Gas Sales Bluenergy, alla sua seconda stagione in Superlega, è alla sua prima partecipazione alla corsa finale che porta al tricolore. Dopo aver superato i preliminari liquidando in due gare Padova, i biancorossi si trovano ora davanti l’ostacolo Trento, squadra costruita per vincere il campionato e parecchio indigesta ai nostri. Nelle due gare di regular season i trentini hanno passeggiato portandosi a casa, in entrambi i casi, due vittorie senza lasciare alcun set a Clevenot e compagni. Inoltre in terra trentina Piacenza non vince dal 17 maggio 2009. In quell’occasione battendo Trento portò a casa lo scudetto, da allora solo sconfitte sia in regular season che nei playoff e anche in Coppa Italia.

Oggi si gioca gara 1, domenica gara 2 al Palabanca, e il 21 marzo, eventuale gara 3 ancora a Trento. Sarà una partita, o meglio una serie, difficile. Spensieratezza, spavalderia, braccio e mente liberi, con questo spirito Piacenza dovrà giocare oggi nella tana trentina apparsa in questa stagione più violabile che in passato.

Tra le fila piacentine in forse Aaron Russell, ancora alle prese con un problema all’anca destra: il forte martello americano, pur non al meglio, stringerà i denti e proverà ad essere della contesa.

