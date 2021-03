Rugby, esordio per tanti giovani Lyons nell’amichevole con l’Accademia Francescato

Giornata di piacevole rugby al “Beltrametti”, dove sia la Sitav Rugby Lyons che l’Accademia “Ivan Francescato” hanno testato i propri giocatori in vista delle sfide future. Ne è uscita una partita divertente, con tanti giovani in campo che hanno voluto mettersi in mostra. Al termine della contesa sono stati gli “Azzurrini” a prevalere grazie alle cinque mete marcate, principalmente ricavate da un reparto avanzato più organizzato e fisico, mentre i Lyons hanno messo in mostra un ottimo gioco con i trequarti, capitanati da Joaquin Paz che ha dato sicurezza a un reparto di ragazzi tutti sotto i 22 anni. Ottime prestazioni da parte degli esordienti Di Masi (classe 2002) e Perazzoli (classe 2003), che hanno marcato una meta a testa e hanno dimostrato di valere l’alto livello della sfida.

L’Accademia Nazionale ha messo in campo tutto il suo talento, mostrando una buona organizzazione di gioco, nonostante la mancanza di partite ufficiali disputate, e ha dato sicuramente conferma della buona prova offerta dalla Nazionale U20 contro i pari età della Francia a gennaio. Per quanto riguarda i Lyons, ha sicuramente pesato la scarsa amalgama di squadra, con alcuni giocatori in campo che nonostante i pochi minuti disputati in campionato hanno comunque dimostrato di valere la maglia. Gli “esperimenti” di formazione hanno pesato soprattutto in mischia, con il reparto avanzato in difficoltà anche nelle fasi statiche, ma lo staff tecnico bianconero ha ottenuto indicazioni importanti per il futuro: nelle ultime giornate di campionato sarà importante dare anche uno sguardo al futuro, e questa sfida è servita anche per capire su cosa lavorare per alzare il livello medio della squadra, soprattutto per quanto riguarda le “seconde linee”.

Ora per i Lyons testa al rush finale di Peroni Top10, con cinque sfide da affrontare tutte d’un fiato. Si comincia domenica 21 sul campo del Mogliano, in quella che è uno scontro diretto per il 5° posto: con un colpo in trasferta i Lyons aggancerebbero i veneti e potrebbero ancora giocarsi un posto nella parte nobile della classifica.

Sitav Rugby Lyons v Accademia Nazionale“Ivan Francescato” 26-33 (12-14)

Marcatori: p.t. 7’ mt Di Masi; 20 mt tr Accademia, 23’ mt Paz tr Groppelli, 35’ mt Accademia s.t. 46’ mt tr Accademia, 52’ mt Accademia, 61’ mt Acosta tr Groppelli, 67’ mt tr Accademia, 78’ mt Perazzoli tr Groppelli

Sitav Rugby Lyons: Via G.; Di Lucchio, Paz (cap), Perazzoli, Di Masi; Groppelli, Efori; Bottacci, Bance, Moretto; Tedeschi, Lekic; Rapone, Borghi, Canderle Fe

Sono entrati: Rollero, Cocchiaro, Acosta, Cafaro, Canderle Fe, Salerno, Cemicetti, Salvetti, Borzone, Cuminetti, Forte, Boreri All: Gonzalo Garcia

Accademia Nazionale “Ivan Francescato”: Cuoghi; Foroncelli, Brighetti, Rodina, Pancini, Ferrarin, Tomaselli; Angelone, Popescu, Baldelli; Ruffato, Andreoli, Bizzotto; Bonan, Mazzanti

Sono entrati: Cenedese, Neculai, Genovese, Pesci, Frangini, Marchetti, Rizzoli, Vaccari, Magni, Di Bartolomeo, Fusari All: Mattia Dolcetto

Cartellini: /

Calciatori: Nicholas Groppelli 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Mattia Ferrarin 4/5 (Accademia Nazionale “Ivan Francescato”)

Note: Giornata ventosa e soleggiata, terreno in perfette condizioni, partita disputata a porte chiuse.