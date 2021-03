Fiorenzuola, tre punti d’oro: con la Marignanese succede tutto nella ripresa. FOTO

Più complicato del previsto, ma ciò che conta è che il Fiorenzuola accorcia dalla prima della classe, l’Aglianese e, con una gara in meno rispetto ai toscani, si mantiene a cinque lunghezze di distanza dal primo posto del girone D di serie D. Successo per 4-2 oggi, domenica 14 marzo, per i rossoneri che, nel recupero della ventesima giornata, hanno ottenuto un successo fondamentale nonostante le tante assenze con le quali si è trovato a fare i conti mister Tabbiani.

Gara fortemente condizionata dal vento impetuoso che ha spirato sul Comunale; sei reti, tutte nella ripresa con i romagnoli che, dopo aver sfiorato il gol nel finale di primo tempo, sono passati subito dopo l’intervallo con Garavini. La reazione valdardese è stata però immediata e poco dopo, grazie alla più classica delle trame di Guglieri e soci, è stato Perseu a toccare in rete il pallone del pareggio. Già al 9′ è sorpasso: è da antologia il calcio di punizione di Ferri che trova il sette e porta avanti i suoi. E’ necessario attendere la mezz’ora per il gol della sicurezza: ci ha pensato un sempre più positivo Stronati a concludere un’azione d’angolo e a fornire la sensazione di un match ormai chiuso a doppia mandata. Peccato però che otto minuti dopo, tutto viene riaperto dal calcio di rigore trasformato da Rizzitelli. Sette minuti conclusivi che si preannunciano di trincea per un Fiorenzuola che, al primo di recupero, trova il poker con Oneto che libera la gioia rossonera. Il sogno primo posto può proseguire.

