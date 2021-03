Piace, oggi con l’Alessandria serve un’impresa per uscire dai bassifondi

Non sarà solo sfida improba a causa di un’avversaria di alta caratura come l’Alessandria, ma anche per le assenze che hanno ripreso a perseguitare il Piacenza. Oggi alle 17.30 il Piacenza affronterà i “grigi” con mezza difesa titolare ai box per infortunio e dunque, per mister Scazzola si profila una domenica per nulla semplice. Con Libertazzi e Battistini out, si aggiunge il mancato recupero di Paolo Marchi: di fatto, intero pacchetto arretrato da reinventare proprio al cospetto di una delle formazioni più attrezzate dell’intero novero di avversarie del girone. Stucchi sarà al centro dei pali, mentre è ancora da capire se il tecnico toscano opterà nuovamente per una linea difensiva a tre con l’arretramento di Corbari o se si punterà nuovamente su una linea a quattro. In mezzo al campo potrebbe essere il giorno del rientro di Sulijc mentre Visconti tornerà ad occupare il suo ruolo di esterno mancino. In attacco, dopo la squalifica, ci sarà con tutta probabilità De Respinis a fungere da riferimento centrale. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-ALESSANDRIA

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Cannistrà, Tafa, Corbari; Pedone, Palma, Sulijc, Visconti; Gonzi, Galazzi; De Respinis. (Anane, Martimbianco, Saputo, Renolfi, Miceli, Scorza, Babbi, Breganti, Cesarini, Maio, Lamesta). All. Scazzola.

ALESSANDRIA (3-5-2) Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Chiarello, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini. (Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Mustacchio, Gabbianelli, Mondonico, Ravasio, Ghezzi, Petrungaro, Maritato). All. Longo.

ARBITRO Maria Marotta di Sapri