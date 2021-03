Zona Piace, stasera nuovo appuntamento con il calcio su Telelibertà

Torna questa sera il nuovo appuntamento con Zona Piacenza. Su Telelibertà, a partire dalle 20.15, sarà ancora una volta Corrado Todeschi a guidare la trasmissione dedicata alla formazione biancorossa. Collegati con lo Spazio Rotative ci saranno i giornalisti Paolo Gentilotti e Marco Villaggi che saranno protagonisti, con uno dei giocatori della squadra di Scazzola, dell’approfondita analisi della sfida disputata ieri al Garilli con l’Alessandria. Otto giornate soltanto al termine del campionato e dunque si parlerà del futuro immediato del gruppo in piena lotta per evitare la retrocessione in serie D. E proprio di quarta serie si parlerà nel corso dell’ultima parte del programma quando sarà tempo di analisi anche per il match tra Fiorenzuola e Marignanese Cattolica, recupero del 20esimo turno, rinviato lo scorso 28 febbraio a causa di problemi legati al contagio da Coronavirus tra le fila romagnole. Il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

