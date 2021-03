Piace in campo: trasferta a Novara per proseguire nella fuga dai playout

E’ il Piacenza, con la sfida esterna programmata oggi, giovedì 18 marzo, a Novara, a chiudere il 31esimo turno del girone A di serie C. Alle 17,30, i biancorossi affrontano infatti la formazione piemontese che precede il Piace di una sola lunghezza: di fatto, un vero e proprio scontro salvezza volto ad evitare ogni rischio di incappare, a fine stagione, nella trappola playout. Un pericolo che, ad oggi, è meno incombente rispetto alle scorse settimane. I risultati delle gare di ieri, in particolare il successo della Giana Erminio sulla Lucchese, hanno spinto i rossoneri ancora più al ribasso e, come da regolamento, gli spareggi salvezza non andranno in scena se tra le possibili contendenti i punti di differenza fossero superiori a otto. Oggi il Piacenza vanta dieci lunghezze sui toscani e dunque, anche in caso di sorpasso da parte dell’Olbia che segue il Piacenza di due punti (ma con due gare in meno), la squadra di Scazzola sarebbe salva. Discorsi prematuri, ma che iniziano a rappresentare prospettiva da tenere d’occhio in vista della volata di fine stagione.

Oggi invece, il tecnico del Piacenza dovrebbe riproporre l’identico undici osservato all’opera nella sfida con l’Alessandria. Dunque, spazio al baby Stucchi tra i pali nel caso Libertazzi non dovesse recuperare, mentre in difesa sarà confermato il trio composto da Martimbianco, Tafa e Corbari. Non ci sarà Cesarini causa squalifica, si punterà ancora una volta sul tandem Gonzi-Galazzi per innescare l’unica punta De Respinis. Queste le probabili formazioni:

NOVARA-PIACENZA

NOVARA (4-3-1-2) Lanni; Corsinelli, Pogliano, Migliorini, Colombini; Collodel, Schiavi, Zunno; Lanini; Piscitella, Panico. (Desjardinis, Spada, Bove, Lamanna, Pagani, Buzzegoli, Hrakac, Ivanov, Malotti, Cisco, Gonzalez, Moreo, Rossetti). All. Banchieri.

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Martimbianco, Tafa, Corbari; Pedone, Palma, Sulijc, Visconti; Gonzi, Galazzi; De Respinis. (Libertazzi, Anane, Cannistrà, Saputo, Miceli, Simonetti, Scorza, Breganti, Renolfi, Lamesta). All. Scazzola.

ARBITRO Lovison di Padova