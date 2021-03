Il Fiorenzuola spazza via il Serravezza, è aggancio in vetta alla classifica. FOTO

In scioltezza come solo una grande squadra può fare. Il Fiorenzuola, impegnato oggi, domenica 21 marzo, nella sfida interna con il Serravezza, valida per il 22esimo turno del campionato di serie D, ha ottenuto una nuova vittoria che consente ai rossoneri di operare l’aggancio alla vetta, conseguenza del pareggio esterno dell’Aglianese, l’altra battistrada, sul campo del modesto Corticella. Una lunga rincorsa finalmente coronata con l’approdo sul gradino più alto grazie al 3-0 il risultato finale in favore dei ragazzi di Tabbiani: avversari copertissimi e costantemente in apprensione sui tentativi di manovra di Guglieri e soci che, già, al 10′, hanno sbloccato il risultato con il solito Bruschi, sempre più capocannoniere del torneo. Il suo destro tocca il palo e si insacca: gran gesto tecnico al termine di una manovra avvolgente, in puro stile-Fiorenzuola. I valdardesi hanno così potuto giostrare a proprio piacimento fin dopo la mezz’ora quando Perseue, da azione d’angolo, ha messo dentro da pochi passi il pallone del raddoppio. Nella ripresa, immediato il tris firmato da Stronati dopo un’azione tambureggiante che ha sorpreso la difesa ospite. Dopodichè pura accademia per il Fiorenzuola, ma gara rimasta tesa e che ha portato addirittura all’espulsione dei due allenatori, Tabbiani e Vangioni, per proteste. Corollario di una domenica che fa segnare la 15esima vittoria stagionale per una squadra che, nonostante le assenze, ha ormai dimostrato di poter concorrere fino al termine della stagione per ottenere il pass valido per la promozione in serie C.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI