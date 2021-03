Basket Serie A2: un’Assigeco spuntata cede nel finale a Mantova

Gli ultimi due minuti sono fatali all’Assigeco Piacenza che alla Grana Padano Arena cede per 75-69 alla Staff Mantova dopo una partita punto a punto. I biancorossoblu dopo aver recuperato più volte lo svantaggio ai padroni di casa sono stati beffati da una serata no al tiro da tre punti e dalla freddezza degli Stings dalla lunetta, che conquistano una vittoria fondamentale per il loro cammino. Gli uomini di Salieri chiudono comunque il girone verde con un record positivo, ma ora dovranno aspettare tutti i recuperi per sapere se partiranno direttamente dal girone giallo oppure dovranno conquistarsi i Playoff tramite quello azzurro.

LA CRONACA – David Weaver apre le danze mettendo a segno 6 dei primi 9 punti degli Stings, grazie alla sua importante presenza in area. Piacenza prova a tenere testa con il grande spirito di presenza di Carberry a rimbalzo d’attacco. Mantova trova il 13-11 con un floater di Ghersetti ma l’ingresso di Cesana e Guarigliapropiziano il parziale di 11-0 con cui l’Assigeco chiude il primo quarto (13-22). I biancorossi però non ci stanno e Cortese con 8 punti consecutivi li riporta sotto di una sola lunghezza. Cesana con una tripla trova il +7, ma stavolta tocca Bonacini (tutti suoi e di Cortese i 20 punti del secondo quarto mantovano) fare la voce grossa e regala il vantaggio a Mantova con un paio di liberi (33-32). Gli ultimi due minuti del primo tempo però sono tutti di Matteo Formenti che con due bombe consecutive manda Piacenza al riposo sul +5 (33-38). Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Di Carlo ha tutta un’altra faccia e in meno di 4 minuti piazza un parziale di 17-5 con Cortese sempre protagonista (50-43). La zona 2-3 mette in ulteriore difficoltà un’ Assigeco che non riesce a punire dai 6.75, ne approfitta Infante con la tripla del 53-45. Poggi e Carberry con 4 liberi tamponano le ferite, ma è Cortese a chiudere il quarto con i due liberi del +6 casalingo (55-49). La reazione piacentina è affidata a Giovanni Poggi che con 4 punti e il solito lavoro difensivo confeziona il +3 ospite (57-60). Due liberi di McDuffie allungano fino al +5 (61-66), ma un antisportivo di Sabatini complica le cose: l’americano realizza i due liberi e sulla rimessa successiva ancora Cortese trova il nuovo sorpasso della Staff. Ghersetti e Weaver con i liberi del bonus firmano il 71-66, Piacenza prova rientrare con Sabatini e McDuffie, ma l’imprecisione da oltre l’arco (0/11 nel secondo tempo) condanna la squadra ad una sconfitta comunque indolore.

MOMENTO CHIAVE – Il parziale di 14-3 con cui Mantova chiude la partita, grazie alla freddezza dalla lunetta e alla serata no dell’Assigeco da 3 punti.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – Sono 4 i giocatori ad andare in doppia cifra per l’Assigeco: Luca Cesana chiude con 11 punti e un plus-minus di +8. Carberry ne mette 13 e cattura 5 rimbalzi, mentre Sabatini finisce con 10 punti, 7 rimbalzi e 9 falli subiti. Doppia cifra anche per Markis McDuffie con 12 punti e 6/6 ai liberi.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – La serata decisamente storta dal perimetro è il motivo principale per cui l’Assigeco non è uscita dalla Grana Padano Arena con i due punti: la squadra chiude con un magro 6/28 da tre punti, di cui uno 0/13 decisivo nel secondo tempo. Brutta prestazione anche per quanto riguarda le palle perse (17) e gli assist (9), ben 13 in meno rispetto alla partita casalinga con Monferrato, segno di una zona 2-3 efficace messa in piedi da Di Carlo.

IL DOPO PARTITA – Coach Stefano Salieri: “Abbiamo giocato una partita equilibrata fino all’ultimo nonostante le brutte percentuali al tiro – afferma – anche difensivamente siamo stati sufficientemente attenti, ma quello che ci ha condannato alla sconfitta sono state le medie dal campo. Abbiamo faticato dal perimetro e a quel punto è stato molto difficile dare la palla dentro perché Mantova, che ha disputato una buona partita, ha chiuso bene. Ora abbiamo un mese di attesa prima di giocare e dovremo capire in quale raggruppamento saremo inseriti. In ogni caso dovremo farci trovare pronti per disputare al meglio la prossima fase del campionato”.

STAFF MANTOVA-ASSIGECO PIACENZA 75-69

(13-22, 20-16, 22-11, 20-20)

MANTOVA: Infante 3, Mirkovski ne, Ceron, Veideman9, Ferrara, Lo ne, Ghersetti 10, Maspero 9, Cortese 24, Bonacini 15, Weaver 12, Ziviani ne. All. Di Carlo

PIACENZA: Voltolini ne, Sabatini 10, Poggi 6, Molinaro, Formenti 8, Carberry 13, McDuffie 12, Gajicne, Massone 2, Guariglia 7, Cesana 11, Jelic ne. All. Salieri