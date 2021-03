Spettacolo a Forlì, il Fiorenzuola si accontenta di un punto ma è ancora in vetta

La vittoria è sfumata nel finale, a circa dieci minuti dal termine, ma la sfida tra Forlì e Fiorenzuola, valida per il 23esimo turno del girone D di serie D, sarà sicuramente ricordata per lo spettacolo e per le emozioni riservate, soprattutto nel corso di una ripresa entusiasmante che ha posto i due portieri assoluti protagonisti. E’ un 2-2 che di certo non fa la felicità dei rossoneri che comunque mantengono la vetta in coabitazione con l’Aglianese (1-1 con il Rimini), ma la squadra di Tabbiani si è ritrovata a fronteggiare una formazione di grandissimo valore che, dopo una stagione non troppo convincente, si è improvvisamente ritrovata proprio al cospetto dei valdardesi.

Dopo una lunga fase di studio, i romagnoli sono passati in vantaggio con Ferrari, abile a deviare di testa un traversone violento in area di rigore, ma Guglieri e compagni hanno saputo rispondere prima dell’intervallo con la fiammata di Michelotto. Nella ripresa, fuochi d’artificio: prima è stato Battaiola a respingere un calcio di rigore calciato dallo stesso Ferrari e a salvare i suoi con un grande intervento di piede. Dopodichè, i piacentini si sono rianimati e centrando ancora con Michelotto la rete del sorpasso al termine di una grande azione corale. Fiorenzuola che potrebbe calare il tris prima con Oneto e poi con Bruschi, ma il portiere di casa De Gori si è disimpegnato da campione in entrambi i casi. La risposta di Battaiola è arrivata a stretto giro di posta sulla conclusione ravvicinata di Manuel Pera, ma quando ormai il peggio sembrava passato, all’80’ il Forlì ha capitalizzato un’azione scaturita da un calcio di punizione: inzuccata di Giacobbi e 2-2 servito.

Nulla ancora deciso in chiave classifica con i rossoneri attesi giovedì prossimo dal confronto casalingo con il Corticella prima del match dell’11 aprile con l’altra capolista Aglianese che potrebbe decidere un’intera stagione.