Stasera torna Zona, si parlerà del Piace ma anche della capolista Fiorenzuola

Torna questa sera dalle 20,15 l’appuntamento riservato a tutti gli appassionati di calcio su Telelibertà. Scatta infatti una nuova puntata di Zona Piacenza, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi che, supportato da giornalisti e opinionisti, analizzerà la domenica del pallone piacentino. A partire ovviamente dalla gara che ha visto protagonista il Piacenza di mister Scazzola, ormai giunto sul rettilineo finale del campionato di serie C. Cinque giornate al termine del torneo con i biancorossi ancora in lotta per ottenere la salvezza senza transitare attraverso i temibilissimi playout. Come sempre, nella seconda parte della serata spazio alla serie D: spettacolare 2-2 nella sfida di Forlì dove il Fiorenzuola non è andato oltre il 2-2. Un punto soltanto per la squadra di Tabbiani, ma rossoneri ancora in vetta. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

