Per Alberto Polo positività all’antidoping dopo la gara con Trento

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa sapere che, a seguito di un controllo antidoping al termine della gara disputata domenica 14 marzo 2021 contro Itas Trentino e valida per la seconda giornata di Play Off del campionato, è stata accertata la positività dell’atleta Alberto Polo.

“La società – si legge in un comunicato – apprende con rammarico la notizia e, pienamente convinta dell’estraneità del proprio atleta alla vicenda, porrà in essere i più opportuni accertamenti onde verificare la dinamica degli accadimenti in questione”.

