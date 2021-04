Piace, oggi la partita più importante dell’anno: con la Lucchese vietato sbagliare

Scatta oggi, sabato 3 aprile, la 34esima giornata nel girone A di serie C e per il Piacenza è tempo della gara che può valere un’intera stagione. Al Garilli (ore 17.30) infatti arriva la Lucchese, penultima della classe e che all’andata riservò un brutto scherzo ai biancorossi, allora allenati da mister Manzo. La squadra ora guidata da Scazzola, che rientra dalla squalifica, in caso di vittoria potrebbe considerarsi virtualmente salva o comunque portarsi in una posizione di maggiore tranquillità in vista di una salvezza diretta senza necessità di ricorso ai playout.

Piace che gode di ottima salute e che nelle ultime quattro partite ha ottenuto la bellezza di nove punti: nessuna avversaria ha fatto meglio. Per ciò che riguarda la formazione, non sono attese particolari novità se non il ritorno dal primo istante di Battistini che dovrà sostituire Tafa, squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata a Sesto San Giovanni. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-LUCCHESE

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Sulijc, Palma, Visconti; Corbari, Gonzi; Cesarini. (Libertazzi, Anane, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Scorza, Galazzi, Cannistrà, Lamesta, Babbi, De Respinis, Maio). All. Scazzola

LUCCHESE (3-4-1-2) Biggeri; Panariello, Benassi, Dumancic; Pellegrini, Sbrissa, Meucci, Lo Curto; Panati; Nannelli, Petrovic. (Pezzer, Lionetti, Adamoli, Maestrelli, Della Bernardina, Marcheggiani, Cellamare, Solcia, De Vito, Durante, Galardi). All. Lopez.

ARBITRO Sfirda di Pordenone

LA 34ª GIORNATA

Ore 12.30

Carrarese-Como

Ore 15

Albinoleffe-Pro Vercelli

Grosseto-Giana Erminio

Pontedera-Pro Sesto

Renate-Olbia Ore

17.30

Lecco-Pro Patria

Livorno-Pistoiese

Novara-Pergolettese

PIACENZA-Lucchese

Ore 20.30

Alessandria-Juventus U23

LA CLASSIFICA (tra parentesi le partite giocate) Como 62 (32) Alessandria 59 (33) Pro Vercelli 58 (33) Lecco 56 (33) Renate 55 (32) Pro Patria 53 (33) Pontedera 48 (33) Albinoleffe 47 (33) Juventus 46 (31) Grosseto 43 (33) Pergolettese 42 (32) Novara 41 (33) Carrarese 40 (32) PIACENZA 39 (33) Pro Sesto 38 (33) Giana 37 (33) Olbia 34 (30) Pistoiese 27 (32) Lucchese 26 (33) Livorno (-8) 21 (33).