Storica Bakery: Udom regala ai biancorossi la vittoria della coppa Italia di serie B

E’ una Pasqua con una maxi sorpresa per i tifosi della Bakery che per la prima volta nella loro storia, a Cervia, ha conquistato la coppa Italia di serie B al termine di una incredibile finale al cospetto di Rieti.

69-66 il punteggio di una gara estremamente combattuta e decisa nell’ultimo minuto di gioco. La formazione di Campanella, forse affaticata dopo gli ultimi impegni, ha visto gli avversari portarsi immediatamente in vantaggio e costruire con il trascorrere dei minuti un mini break di vantaggio che i biancorossi non sono stati in grado di colmare. La tripla di Perin a fine secondo quarto ha mantenuto in partita i suoi che, all’intervallo lungo si sono ritrovati sotto di cinque lunghezze. Sul fronte laziale, un Loschi in gran spolvero, in avvio di secondo tempo ha portato a dieci il gap di distacco in una sfida comunque rimasta apertissima e divenuta ancor più bella nel finale di terzo quarto quando anche Rieti ha tirato il fiato e la Bakery ne ha approfittato riducendo il gap a soli tre punti. Il finale di gara è per cuori fortissimi con Perin che all’ultimo minuto piazza la tripla valsa l’aggancio a 63. Ci ha pensato Cena, a 8 secondi dal termine, a gettare nello sconforto i piacentini con la tripla valsa il nuovo vantaggio (+1), ma Udom, subito dopo, si è rivelato glaciale dalla lunetta: il suo due su due ai tiri liberi ha consentito il sorpasso con il giovane prodotto del vivaio biancorosso che ha firmato, ancora con un libero, il punto del definitivo 69-66 che vale una storica vittoria.