Volley, una Gas Sales Bluenergy con mille defezioni affronta in trasferta Cisterna

Terza giornata dei playoff per il quinto posto di Superlega e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che, dopo aver collezionato un doppio successo contro Verona e Modena, punta alla terza vittoria consecutiva. Oggi, domenica 4 aprile, i ragazzi di coach Bernardi cercheranno di regalarsi una Pasqua dolcissima, affrontando in trasferta alle 18.00 Top Volley Cisterna, seconda in classifica ad un solo punto dai biancorossi.

Trasferta lunga nella domenica di Pasqua che la Gas Sales Bluenergy affronta con qualche defezione e certamente scossa dalla notizia che ha colpito Alberto Polo, trovato positivo al controllo antidoping del 14 marzo scorso dopo la gara con Trento. Una trasferta che può rappresentare per i biancorossi il bivio di questo girone, una vittoria infatti farebbe fare ai nostri un deciso passo in avanti per la qualificazione alle semifinali a cui parteciperanno, come noto, le prime quattro squadre in classifica dopo e sette giornate in calendario. La Gas Sales Bluenergy arriva a questo incontro reduce da un doppio turno casalingo e con il primo posto in classifica affiancata da Ravenna.

I pontini, da parte loro, dopo la lunga sosta visto che chiudendo all’ultimo posto in classifica la regular season non hanno preso parte ai preliminari dei playoff scudetto, vantano un ottimo stato di forma, certificato dal successo nella prima giornata contro Vibo Valentia e dal punto strappato a Milano a metà settimana. In stagione le due formazioni si sono affrontate già tre volte: due successi per Piacenza in regular season e un successo per Cisterna al Palabanca in occasione della gara di Coppa Italia ad inizio annata.

“Affronteremo una formazione – ha sottolineato il centrale – opposto della Gas Sales Bluenergy Alessandro Tondo – una Cisterna molto diversa rispetto a quella che abbiamo trovato in campionato. Avranno certamente la voglia di risollevare una stagione che magari non ha reso giustizia a quelle che erano le aspettative e lo ha dimostrato già nelle prime due giornate di questo nuovo campionato. Cisterna è una buona squadra, sarà pronta a dare tutto fin dall’inizio della partita”.

Gara difficile per mille ragioni. Anche emotivamente parlando. Gara in cui coach Bernardi avrà ben poche alternative a disposizione visto che mancheranno Russell, da tempo in America, Grozer che accusa ancora problemi muscolari e Polo. Aggiungiamo poi che il secondo palleggiatore Izzo è alle prese ancora con il problema alla clavicola e Baranowicz, che la prossima stagione potrebbe vestire la casacca pontina, si trascina da qualche tempo anche lui un problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

TOP VOLLEY CISTERNA: Seganov, Sabbi; Krick, Szwarc; Tillie, Randazzo; Cavaccini (L). A disposizione: Cavuto, Sottile, Rossato, Rossi, Onwelo, Rondoni (L). All. Kovac.

GAS SALES BLUENERGY: Baranowicz, Finger; Candellaro, Mousavi; Clevenot, Atonov; Scanferla (L). A disposizione: Izzo, Tondo, Botto, Fanuli. All. Bernardi.

ARBITRI: Cesare, Canessa.