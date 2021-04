Con Bakery e Gas Sales Bluenergy alle 20.30 puntatona di Zona Sport

Anche Telelibertà celebrerà degnamente il successo della Bakery Basket Piacenza. Lo farà con la puntata di questa sera di “Zona Sport”, che torna in onda come ogni martedì alle ore 20.30. Nel salotto “virtuale” del conduttore Marcello Tassi diversi ospiti per commentare i risultati del fine settimana sportivo piacentino e per anticipare i temi del prossimo. Tutti i riflettori saranno però puntati principalmente sulla squadra di pallacanestro, che domenica scorsa ha conquistato la prima Coppa Italia di Serie B della sua storia. A raccontarci le emozioni che hanno vissuto in quei momenti ci saranno il presidente della Bakery Basket Piacenza Marco Beccari e il coach Federico Campanella, con i quali rivedremo le immagini della finale vinta contro Rieti e la splendida cavalcata che li ha incoronati campioni, un appuntamento da non perdere per tutti i tifosi biancorossi.

Nel blocco di apertura del programma si parlerà invece di pallavolo, con un focus sulla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e sul “caso Polo“. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.