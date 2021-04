Bakery Basket, Federico Campanella eletto miglior coach delle Final Eight

Il trionfo in Coppa Italia non poteva che avere questo epilogo: Federico Campanella è stato eletto miglior coach delle Final Eight. Un bel riconoscimento personale per l’allenatore della Bakery Basket Piacenza, che lo ha condiviso con tutta la squadra e la società. Ora però il discorso coppa è chiuso, i biancorossi torneranno in campo domani pomeriggio alle ore 18.00 in casa della Sangiorgese per il campionato di Serie B.

Il coach si aspetta una gara “ad alti ritmi, dovremo cercare di approcciare bene il match perché San Giorgio gioca a un ritmo veloce, e a togliere loro canestri semplici per giocare contro la nostra difesa schierata”.

Ci potrà essere un calo dopo il tour de force in coppa? Il playmaker Marco Perin ne è certo, “sono fiducioso, magari un calo fisico, ma non certo mentale, questo è un gruppo che non molla mai. E anche in caso di calo fisico sapremo superarlo tutti insieme”.