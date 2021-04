Nella tana della Pergolettese il Piacenza prova a chiudere i conti salvezza

Quart’ultima fatica per il Piacenza che oggi, dalle 17.30, sarà di scena sul campo della Pergolettese in una sfida che potrebbe significare se non verdetti definitivi in chiave salvezza, quantomeno potrebbe definire in maniera ancor più chiara il destino di una delle due contendenti. Cremaschi che sopravanzano i biancorossi in graduatori di tre punti e che si trovano a una sola lunghezza dalla zona playoff; Piace che, in caso di vittoria, potrebbe dirsi, di fatto, certo di evitare i playout anche alla luce dei tanti scontri diretti in programma proprio oggi.

Sul fronte formazione, non sono previste particolari novità: mister Scazzola dovrà fare a meno di Tafa che sconta l’ultima delle due giornate di squalifica e sarà sostituito da Battistini che fa il suo rientro dal primo istante dopo l’infortunio. In attacco, con Cesarini e Gonzi certi del posto, Galazzi e Lamesta si contendono una maglia da titolare. Il grande ex della gara, il “pirata” Luciano De Paola, dopo il ko con il Renate, potrebbe rischiare Morello dal primo istante, ma l’attaccante è reduce dai postumi del Covid-19 e dovrebbe più probabilmente partire dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

PERGOLETTESE-PIACENZA

PERGOLETTESE (4-3-3) Soncin; Candela, Panatti, Ferrara, Villa; Ferrari, Palermo, Duca; Bariti, Longo, Varas. (Ghidotti, Ceccarelli, Figoli, Kanis, Tosi, Faini, Morello, Lamberti, Morello, Girelli). All. De Paola.

PIACENZA (3-4-2-1) Stucchi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Palma, Sulijc, Visconti; Gonzi, Corbari; Cesarini. (Libertazzi, Anane, Saputo, Renolfi, Martimbianco, Cannistrà, Miceli, Scorza, Babbi, Lamesta, Maio, De Respinis). All. Scazzola

ARBITRO Ancora di Roma 1