I campioni del kick boxing alla Yama Arashi per un super pomeriggio di combattimenti

Campioni europei, mondiali e giovani promesse: alcuni tra i migliori combattenti a livello italiano e internazionale si sono dati appuntamento sabato pomeriggio alla Yama Arashi di via Galluzzi, dove il maestro Gianfranco Rizzi ha ospitato un pomeriggio di match amichevoli presso la palestra piacentina.

“Un’occasione unica per tornare a respirare l’aria del tatami – ha spiegato lo stesso maestro Rizzi – in un’annata fortemente condizionata dalle restrizioni anti-Covid. Fortunatamente la Federcombat (Federazione nazionale Kickboxing, ndc) consente agli atleti agonisti di interesse nazionale di potersi allenare nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Così abbiamo pensato di organizzare questo pomeriggio di sparring ad alta intensità, con ragazzi e ragazze provenienti da diverse palestre d’Italia e in preparazione in vista dei prossimi campionati tricolori. In questo difficile momento per gli sportivi, assaggiare di nuovo il sapore della competizione è come ossigeno”.

Tra i tanti nomi di grido presenti sul tatami, oltre al beniamino di casa Davide Colla (campione mondiale in carica nella specialità Pintfight 69 chili), anche Mario Nani del Vallecamonica Kickboxing, campione Europeo K1 Pro.