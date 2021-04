Volley, rugby, basket e le campionesse piacentine della scherma a Zona Sport

Pallavolo, rugby, basket e scherma nel ricco menu di Zona Sport, che come ogni martedì torna questa sera, 13 aprile, in onda su Telelibertà e in streaming sul sito Liberta.it alle 20.30.

Primo blocco dedicato alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, reduce dal bel successo a Vibo Valentia: ne parlerà il centrale Davide Candellaro insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Secondo blocco sulla Sitav Rugby Lyons con il trequarti Alessandro Perazzoli: classe 2003 prodotto del settore giovanile, ha esordito in Top 10 sabato scorso nello stadio più importante d’Italia, a Rovigo. Il suo esordio è stata la nota più positiva di un pomeriggio da dimenticare, che verrà analizzato dal giovane atleta con il contributo di Leonardo Piriti, giornalista di Libertà.

Poi, spazio al basket con Marco Planezio, ala della Bakery Piacenza, e al giornalista di Libertà Carlo Danani.

Infine, terzo blocco sulla scherma con ospiti Alessandro Bossalini, presidente del circolo “Pettorelli”, e le spadiste Marta Nocilli e Matilde Burgazzi. La scherma piacentina è tornata a gareggiare nel weekend: Nocilli si è piazzata seconda e ha staccato il pass per la finale nazionale della categoria Cadetti, Burgazzi si è qualificata per le gare nazionali del campionato italiano Giovani.

Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.