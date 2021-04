Pedalata solidale in favore dei ragazzi di “Oltre l’autismo”: testimonial Giorgia Bronzini

Quando sport e solidarietà si intrecciano nascono sempre grandi iniziative. E’ il caso dell’evento benefico pensato dalla palestra di Piacenza “Sport’s Center” che sabato prossimo, dalle 15.00 alle 17.00, organizza una pedalata di tre ore con tanto di diretta streaming e la possibilità di includere un numero illimitato di partecipanti, i quali potranno connettersi e pedalare insieme agli istruttori Cinzia Schiaffonati, Davide Poggi e Paolo Bertolini.

Il ricavato servirà per l’acquisto di materiale sportivo per i ragazzi dell’associazione piacentina “Oltre l’autismo”. La pedalata si potrà seguire sulla pagina Facebook della palestra Sport’s Center.

“Inizialmente – spiega Bertolini – la pedalata doveva tenersi esclusivamente in streaming: con il passaggio in zona arancione, dato che è consentita l’attività in presenza e all’aperto, abbiamo deciso di sfruttare anche 13 cyclette presenti in palestra. Ogni istruttore avrà un gruppo di lavoro che si alternerà a orari differenti. La quota di iscrizione sarà a offerta libera e verrà destinata a Oltre l’autismo. Deve passare il messaggio che lo sport è vita, anche per questi ragazzi”.

L’evento avrà una testimonial d’eccezione: l’ex campionessa piacentina di ciclismo Giorgia Bronzini. “Abbiamo subito pensato a lei – aggiunge Davide Poggi – che non manca mai quando si tratta di fare beneficenza. Nonostante i mille impegni in giro per il mondo con la Trek Segafredo (la Bronzini è direttore sportivo della squadra femminile, ndc) la “maga” ha subito accolto con entusiasmo la nostra iniziativa benefica, che è solo l’ultima di una lunga serie”.

“Quando ‘Oltre l’autismo’ mi ha contattata per presentarmi l’iniziativa – rivela la stessa Bronzini, nei giorni scorsi giorni impegnata a Leuven (Belgio) alla “Freccia del Brabante” – non ci ho pensato su due volte: lo sport, e quando dico questo intendo tutto lo sport, non solo il ciclismo, è un essenziale nutrimento per la mente e lo spirito. Così ho pensato che il minimo che potessi fare era supportare l’evento, ‘prestandogli’ la mia faccia e pubblicizzandolo. A questi ragazzi dico di dedicarsi con entusiasmo e passione all’attività sportiva: sicuramente porterà loro tante gioie”.

E a proposito di gioie, la ciclista americana Ruth Winder della Trek Segafredo – tra le favorite per la sfida belga – ha vinto in volata, facendo esultare il team con in testa ovviamente la Bronzini. Chissà, forse questa nuova amicizia coi ragazzi di “Oltre l’autismo” le ha portato fortuna.

Tornando alla pedalata, “si tratta – afferma la presidente di “Oltre l’autismo” Maria Grazia Ballerini – di una bellissima opportunità di inclusione sociale per i nostri ragazzi. Per loro fare attività sportiva è importantissimo, un vero toccasana per le patologie che hanno. Così facendo imparano a stare in gruppo, a fare del moto e di conseguenza a lenire alcuni problemi fisici che molti di loro presentano fin dalla nascita. Questa iniziativa, per la quale ringraziamo di cuore Cinzia, Davide e Paolo, li aiuta ad inserirsi in un nuovo percorso fatto di amicizia, valori e salute”.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI