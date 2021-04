Piace, può essere il giorno della salvezza. Sfida all’Albinoleffe. FORMAZIONI

E’ il gran giorno o quantomeno potrebbe esserlo. Il Piacenza ospita infatti al Garilli l’Albinoleffe in una sfida che potrebbe decretare la salvezza anticipata dei biancorossi dopo mesi complicati e lo spettro della retrocessione che è aleggiato a lungo sopra alla squadra allenata da mister Manzo. Il cambio di marcia susseguente all’arrivo in panchina di Scazzola ha condotto il Piace a ridosso della zona playoff, ma è chiaro che, con tre gare ancora da disputare, l’obiettivo più immediato e primario è rappresentato dalla permanenza in categoria, evitando la trappola degli spareggi.

Alle 17,30, a porte chiuse, Battistini e compagni se la vedranno con i bergamaschi che sono stati protagonisti, fino ad ora, di un torneo ben oltre le aspettative e un piazzamento playoff non ancora certo, ma dall’alto del settimo posto, virtualmente conquistato. Tutti a disposizione per mister Scazzola, ad eccezione del giovane Renolfi che, nella seduta di venerdì scorso, ha rimediato una contusione che non gli consentirà di rispondere alla convocazione. Tra i pali rientra Libertazzi, mentre Tafa siede in panchina con la conferma di Simonetti nel terzetto difensivo. Queste le formazioni ufficiali:

PIACENZA-ALBINOLEFFE

PIACENZA (3-4-2-1) Libertazzi; Simonetti, Battistini, Marchi; Pedone, Corbari, Sulijc, Visconti; Galazzi, Gonzi; Cesarini. (Stucchi, Martimbianco, Miceli, Scorza, Maio, Palma, Saputo, Lamesta, Babbi, Cannistrà, De Respinis, Tafa). All. Scazzola.

ALBINO LEFFE (3-5-2) Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Tomaselli, Nichetti, Mondonico, Giorgione, Gelli; Cori, Manconi. (Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Gabbianelli, Galeandro, Piccoli, Ravasio, Genevier, Miculi, Ghezzi, Petrungaro). All. Zaffaroni.

ARBITRO Turrini di Firenze